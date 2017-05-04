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Неоморфы вокруг

04.05.2017 00:35
Неоморфы вокруг

20th Century Fox поделились отрывком из научно-фантастического хоррора «Чужой: Завет». Российский релиз фильма ужасов от создателя франшизы, режиссера Ридли Скотта, ожидается 18 мая.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин УотерстонНуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Эми Сейметц, Демиан Бишир, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен ЭджогоГоран Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

 
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