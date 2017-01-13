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Непутевый корабль

13.01.2017 16:20
Непутевый корабль

Свежий кадр из научно-фантастического хоррора «Чужой: Завет» Ридли Скотта с участием Майкла Фассбендера в образе андроида Уолтера и Кармен Эджого, чья роль в фильме не раскрывается.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко

В широком прокате «Чужой: Завет» окажется 19 мая.

 

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