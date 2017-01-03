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Нервы Кайло

03.01.2017 14:15
Нервы Кайло

Образ Кайло Рена из картины «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» принес Адаму Драйверу мировую известность, однако, как недавно признался сам актер, изначально он не хотел сниматься в фильме Дж. Дж. Абрамса и далеко не сразу согласился сыграть предложенную ему роль.

По словам Драйвера, он находился на съемочной площадке сериала «Девчонки», когда ему поступил звонок от Абрамса: «Меня ошеломил невероятный масштаб картины. Я очень сильно нервничал, согласился на роль далеко не сразу, пришлось подумать несколько месяцев. То чувство беспокойства и навело меня на мысль, что это хороший проект в котором действительно стоит сняться, особенно если он позволяет тебе выйти из своей зоны комфорта».

Адам вернется к образу Кайло Рена в следующем, восьмом эпизоде саги. Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в прошлой части, продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Актерский состав пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

Мировая премьера «Эпизода VIII», снятого Райаном Джонсоном, состоится 14 декабря 2017 года.

 

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