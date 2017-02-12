Низшая лига

Вышел второй трейлер спортивной комедии «Вышибала 2», в которой Шон Уильям Скотт вернется к образу задиристого хоккеиста Дага Глатта. Уставший от постоянных травм тафгай решит выйти на пенсию, однако когда во главе команды Дага встанет его старый враг (Уайетт Расселл), герою придется поменять свои планы.
В качестве режиссера, сценариста и исполнителя одной из ролей выступил Джей Барушель. Также в касте значатся Лив Шрайбер, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Ким Коутс, Элисон Пилл, Каллум Кит Ренни и другие. Премьера сиквела «Вышибалы» состоится этой весной.
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