Обрывки памяти

Netflix выпустили трейлер и постер к ещё одному эпизоду четвёртого сезона «Чёрного зеркала», носящему название «Крокодил». Режиссером серии выступил Джон Хиллкоат («Самый пьяный округ в мире», «Предложение»).

Также в числе постановщиков нового сезона значатся Джоди Фостер, Колм Маккарти («Новая эра Z»), Тим Ван Паттен («Клан Сопрано», «Прослушка»), Тоби Хэйнс («Шерлок») и Дэвид Слэйд («Ганнибал»). Каст составили Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон, Андреа Райсборо, Джорджина Кэмпбелл, Бренна Хардинг, Дуглас Ходж и другие.

Созданный Чарли Брукером сериал «Черное зеркало» представляет собой темную сатиру на современный образ жизни и исследует темы коллективной паранойи в XXI веке. Первый сезон вышел в 2011 году на Channel 4 и был высоко оценен критиками. Чарли Брукер и Аннабель Джонс, снова выступили шоураннерами проекта, а Брукер написал сценарии ко всем сериям.