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Обрывки памяти

27.11.2017 14:00
Обрывки памяти

Netflix выпустили трейлер и постер к ещё одному эпизоду четвёртого сезона «Чёрного зеркала», носящему название «Крокодил». Режиссером серии выступил Джон ХиллкоатСамый пьяный округ в мире», «Предложение»).

Также в числе постановщиков нового сезона значатся Джоди Фостер, Колм МаккартиНовая эра Z»), Тим Ван ПаттенКлан Сопрано», «Прослушка»), Тоби Хэйнс («Шерлок») и Дэвид СлэйдГаннибал»). Каст составили Джесси Племонс, Кристин МилиотиДжимми СимпсонАндреа Райсборо, Джорджина Кэмпбелл, Бренна ХардингДуглас Ходж и другие.

Созданный Чарли Брукером сериал «Черное зеркало» представляет собой темную сатиру на современный образ жизни и исследует темы коллективной паранойи в XXI веке. Первый сезон вышел в 2011 году на Channel 4 и был высоко оценен критиками. Чарли Брукер и Аннабель Джонс, снова выступили шоураннерами проекта, а Брукер написал сценарии ко всем сериям.

 


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