Общая победа

Первый тизер-трейлер «Суперсемейки 2», выпущенный в прошлое воскресенье, собрал рекордные 113 миллионов просмотров, став самым популярным дебютным трейлером для мультфильмов за всю историю.

Знаменитая семья супергероев, созданная Disney и Pixar, возвращается на большие экраны! После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному всё чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

Российская премьера сиквела «Суперсемейки» состоится 20 июня 2018 года.