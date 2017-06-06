Обычные злодеи

Актер Юэль Киннаман побеседовал с The Hollywood Reporter, обсудив неизбежный сиквел «Отряда самоубийц». Исполнитель роли Рика Флэга назвал примерную дату начала съемок второй части, а также заявил, что хотел бы увидеть в режиссерском кресле проекта Дэвида Эйера.

«Насколько я знаю, сейчас они ведут работу над сценарием, а старт съемок запланирован на 2018 год, хотя всё еще может поменяться», – сообщил Киннаман. «Я бы очень хотел, чтобы Дэвид Эйер вернулся на пост режиссера. Если же он откажется снимать сиквел, то его место должен занять постановщик, способный сделать историю реалистичной, отлично умеющий работать с персонажами, которых, возможно, стоит поместить в более обыденную ситуацию. Ведь было бы интересно увидеть, как группа этих безумцев взаимодействует также и с обычными людьми».

Сценаристом второй части суперзлодейского экшена назначен Адам Козад («Тарзан. Легенда», «Джек Райан: Теория хаоса»), а в числе потенциальных режиссеров называют Мела Гибсона, Даниэля Эспиносу («Код доступа "Кейптаун"», «Живое») и Джонатана Ливайна («Рождество», «Тепло наших тел»).