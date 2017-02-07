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Одержимый класс

07.02.2017 08:50
Одержимый класс

Вышел первый трейлер российского хоррора «Пустите детей» (ранее известного как «Детки в клетке»), снятого по рассказу Стивена Кинга. Режиссером и сценаристом короткометражки стал Александр Домогаров-мл.

Это история о пожилой учительнице младшей школы, которая считает, что дети из ее класса одержимы демонами. И с каждым днем их становится все больше. Она решается на отчаянный шаг в борьбе со злом. Но реально ли это зло или же она просто сходит с ума?

 

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