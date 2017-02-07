Одержимый класс

Вышел первый трейлер российского хоррора «Пустите детей» (ранее известного как «Детки в клетке»), снятого по рассказу Стивена Кинга. Режиссером и сценаристом короткометражки стал Александр Домогаров-мл.

Это история о пожилой учительнице младшей школы, которая считает, что дети из ее класса одержимы демонами. И с каждым днем их становится все больше. Она решается на отчаянный шаг в борьбе со злом. Но реально ли это зло или же она просто сходит с ума?