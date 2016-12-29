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Одинокий Хью

29.12.2016 09:55
Одинокий Хью

Накануне прокатилась волна слухов о том, что Дэдпул появится в сцене после титров «Логана», и якобы камео болтливого наемника было снято Дэвидом Лейтчем. Однако Райан Рейнольдс и режиссер триквела «Росомахи» Джеймс Мэнголд поспешили опровергнуть слух.

«Как ни печально, но это неправда. Заключенный 24601 выполняет свою одиночную миссию», – написал Рейнольдс в твиттере. «The Wrap” не говорили, что Логан и Дэдпул появятся именно в совместной сцене”. Ну да, потому что Дэдпула в принципе нет в моем фильме», – добавил Мэнголд.

Не так давно сам Рейнольдс выражал искреннее желание свести в одном проекте Росомаху Хью Джекмана и своего Дэдпула, но пока что мечты актера далеки от реальности. «Дэдпул 2» выйдет на экраны в первой половине 2018 года, а релиз «Логана» ожидается 2 марта 2017 года.

 

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