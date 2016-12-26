Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Атас, фараоны!
7 киноспособов справиться с ожившей мумией
Кто сказал «мяу»?
10 лучших экранных котов и кошек
Тут и сказочке конец.
12 франшиз, которые не пережили 2016 год
Голливудские ягодки .
10 самых красивых голливудских актрис старше 50
Теперь буду сказать без бумажки.
13 знаменитых киносцен, снятых не по сценарию
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Офис в космосе

26.12.2016 18:12
Офис в космосе

Кэтрин Уотерстон, исполняющая главную роль в фантастическом хорроре «Чужой: Завет», побеседовала с порталом Screen Rant и рассказала о том, как новая лента Ридли Скотта связана с другими частями франшизы: «Чужим» и «Прометеем», и смог ли оригинальный фильм стать для актрисы источником вдохновения.

«Думаю, “Завету” присущи черты обеих картин, в нем есть кое-что напоминающее о “Прометее”, хотя возвращение к некоторым моментам из оригинальной ленты для него тоже характерно. Но опять же, я считаю, что подобные рамки не совсем подходят для описания нашего фильма и дают зрителям информацию, которой у них не должно быть.

Что же касается самого первого “Чужого”, то он служит для меня источником вдохновения еще со времен самого первого просмотра, там действительно есть над чем подумать. <…> Те персонажи были особенными, вы проникались их взаимоотношениями друг с другом, некоторые из них были приятелями, другие же не очень хорошо ладили. В целом  обстановка напоминала рабочее место, нечто вроде офиса в космосе. Поэтому когда начинали происходить плохие события, вы уже сопереживали им, тем самым ужас и страх усиливался. В нашей команде все это понимают, осознают важность сценария Ридли», – говорит актриса.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

В актерский состав также вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко

Релиз «Чужого: Завет» должен состояться 19 мая 2017 года.

 

 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Палата №6. 10 безумно нелепых фильмов знаменитых режиссеров (Борис Иванов, Film.ru)
15.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Палата №6

Бывают фильмы неудачные, бывают – бездарные, а бывают фильмы, режиссеры которых кажутся сошедшими с ума. Особенно часто такая мысль приходит, когда видишь необъяснимо нелепые картины от...  →
Старики-разбойники. 15 еще работающих режиссеров старше 70 лет (Борис Иванов, Film.ru)
04.11.2014
Борис Иванов, Film.ru

Старики-разбойники

Франко-швейцарский классик Жан-Люк Годар прославился в 1959 году, и он все еще не на пенсии  →
Ридли плюс Рипли. Создателю культового «Чужого» Ридли Скотту исполняется 75 (Артем Заяц)
29.11.2012
Артем Заяц

Ридли плюс Рипли

За свою карьеру Ридли Скотт снял много отличных фильмов, среди которых и «Бегущий по лезвию бритвы» /Blade Runner/ (1982), и «Тельма и Луиза» /Thelma & Louise/ (1991), и «Гладиатор» /Gladiator/ ...  →
показать еще

Новости по теме

25.12.2016
Порция свежих кадров из ленты «Чужой: Завет».
25.12.2016
Первый трейлер «Чужого: Завет».
24.12.2016
Тизер трейлера sci-fi хоррора «Чужой: Завет».
24.12.2016
Фото со съемок «Чужого: Завет» c Кэтрин Уотерстон.
23.12.2016
Майкл Фассбендер на свежем кадре из «Чужого: Завет».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 пар самых знаменитых братьев-режиссеров в истории кино 12 пар самых знаменитых братьев-режиссеров в истории кино
10 драматических актеров, удачно выступающих в комедиях 10 драматических актеров, удачно выступающих в комедиях
15 лучших романтических картин, проверенных временем 15 лучших романтических картин, проверенных временем
10 фильмов, которые нужно смотреть дважды 10 фильмов, которые нужно смотреть дважды
13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм 13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм
15 престарелых героев боевиков 15 престарелых героев боевиков

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть