Офис в космосе

Кэтрин Уотерстон, исполняющая главную роль в фантастическом хорроре «Чужой: Завет», побеседовала с порталом Screen Rant и рассказала о том, как новая лента Ридли Скотта связана с другими частями франшизы: «Чужим» и «Прометеем», и смог ли оригинальный фильм стать для актрисы источником вдохновения.

«Думаю, “Завету” присущи черты обеих картин, в нем есть кое-что напоминающее о “Прометее”, хотя возвращение к некоторым моментам из оригинальной ленты для него тоже характерно. Но опять же, я считаю, что подобные рамки не совсем подходят для описания нашего фильма и дают зрителям информацию, которой у них не должно быть.

Что же касается самого первого “Чужого”, то он служит для меня источником вдохновения еще со времен самого первого просмотра, там действительно есть над чем подумать. <…> Те персонажи были особенными, вы проникались их взаимоотношениями друг с другом, некоторые из них были приятелями, другие же не очень хорошо ладили. В целом обстановка напоминала рабочее место, нечто вроде офиса в космосе. Поэтому когда начинали происходить плохие события, вы уже сопереживали им, тем самым ужас и страх усиливался. В нашей команде все это понимают, осознают важность сценария Ридли», – говорит актриса.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

В актерский состав также вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко.

Релиз «Чужого: Завет» должен состояться 19 мая 2017 года.