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Огонь Дэниелс

09.01.2017 09:00
Огонь Дэниелс

Свежий кадр из фантастического фильма ужасов «Чужой: Завет», снятого создателем франшизы Ридли Скоттом. На фото запечатлена Кэтрин УотерстонФантастические твари и где они обитают») в образе Дэниелс, главной героини ленты.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав также вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко

Премьера «Чужого: Завет» запланирована на 19 мая.

 

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