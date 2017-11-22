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Охота Ханта

22.11.2017 11:30
Охота Ханта

Саймон Пегг и Том Круз на свежем кадре со съемочной площадки экшен-ленты «Миссия: Невыполнима 6». Мировая премьера шпионского боевика намечена на июль 2018 года.

Режиссером проекта выступает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка ФергюсонШон ХаррисАлек БолдуинАнджела БассеттГенри КавиллВанесса КирбиМишель Монахэн и Винг Рэймз

Релиз шестой части франшизы состоится 27 июля 2018-го.

 


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