Охота Ханта

20.11Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Саймон Пегг и Том Круз на свежем кадре со съемочной площадки экшен-ленты «Миссия: Невыполнима 6». Мировая премьера шпионского боевика намечена на июль 2018 года.
Режиссером проекта выступает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Генри Кавилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн и Винг Рэймз.
Релиз шестой части франшизы состоится 27 июля 2018-го.
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