Окружение Оди

«Очень странные дела» от Netflix обзавелись еще одним потрясающим постером, на котором уместились также и новые герои шоу. Выход второго сезона фантастического сериала ожидается 27 октября.
Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол Райзер, Уилл Чейз, Сэди Синк и Дакр Монтгомери.
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