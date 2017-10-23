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Окружение Оди

23.10.2017 00:00
Окружение Оди

«Очень странные дела» от Netflix обзавелись еще одним потрясающим постером, на котором уместились также и новые герои шоу. Выход второго сезона фантастического сериала ожидается 27 октября.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн УолфхардГэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол РайзерУилл ЧейзСэди Синк и Дакр Монтгомери.

 

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