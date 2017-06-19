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Опасные джунгли

19.06.2017 18:30
Опасные джунгли

Этой зимой в кинотеатры попадет лента «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли», которая станет полноценным продолжением фильма 1995 года. В беседе с THR участник каста Джек Блэк раскрыл некоторые сюжетные связи сиквела с оригинальной картиной.

«В фильме мы исследуем эти джунгли и пытаемся победить в игре. Она смертельно опасна, но мы там и тут находим разные подсказки, оставленные Аланом Пэрришем [персонаж Робина Уильямса]. Он построил самый настоящий дом в джунглях и помогает нам, даже не будучи в игре», – говорит актер.

Хотя в первой части Алан Пэрриш пробыл внутри Джуманджи 26 лет, сам мир игры так и не был показан. По словам Блэка, сиквел восполнит этот пробел: «Действие сюжета разворачивается преимущественно в самих джунглях Джуманджи. И одно из самых крутых достоинств фильма заключается в том, что мы можем перенести зрителей прямо в этот тайный и дивный мир со всеми его опасностями и красотой».

Роли четырех подростков, играющих в настольную игру «Джуманджи», исполнили Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Образы их «аватаров» в мире игры воплотят, соответственно, Дуэйн Джонсон (доктор Смолдер Брэйвстоун), Кевин Харт (Муз Финбар), Карен Гиллан (Руби Раундхаус) и Джек Блэк (профессор Шелли Оберон). Также в касте значится Ник Джонас, роль которого не называется.

Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт РозенбергВоздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.

В широкий прокат продолжение «Джуманджи» попадет 25 декабря.

 

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