Опасные горы

Вышел дебютный трейлер экшн-драмы «Кавалерия» с участием Криса Хемсворта, Майкла Шеннона и Майкла Пеньи. Сюжет фильма основан на реальных событиях и посвящен спецагентам ЦРУ, которые сразу после трагедии 11 сентября отправляются в Афганистан для борьбы с террористами.

Сценарий фильма написан Питером Крэйгом и Тедом Толли по одноименной книге Дага Стэнтона. В центре внимания находится элитный отряд, состоящий из специально натренированных агентов ЦРУ, члены которого сразу после событий 9/11 тайно пересекли границу страны верхом на конях, затем всё так же, на конях, захватили город Мазар-шариф и, по-прежнему не слезая с упомянутых животин, обезглавили Талибан. Кроме того, в процессе вторжения црушники активно вооружали и координировали местное население.

Режиссером ленты выступил Николай Фьюлси, а одним их продюсеров ‒ Джерри Брукхаймер. В касте также значатся Тэйлор Шеридан, Эльза Патаки, Тревант Роудс, Остин Стоуэлл, Роб Риггл, Ясмин Акер, Бен О'Тул и другие.

Российский релиз «Кавалерии» состоится 18 января 2018 года.