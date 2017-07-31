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Опасный поезд

31.07.2017 09:00
Опасный поезд

Первые фотографии со съемок драмы «Поезд в 15:17 до Парижа» – нового фильма Клинта Иствуда,  посвященного истории трех американцев, которые в 2015 году задержали террориста в поезде по пути из Брюсселя в Париж. Троицу главных героев играют непосредственно сами участники события – Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун.

26-летний уроженец Марокко, вооружившись автоматом АК-47 и внушительным количеством боеприпасов, открыл стрельбу в поезде, планировав убить около 500 человек. Однако среди пассажиров оказались три американца – Сэдлер, Скарлатос и Стоун, которым вместе с членами поездной бригады удалось нейтрализовать боевика.

Автором сценария выступила дебютантка Дороти Блискал. В актерский состав также входят Джуди Грир, Дженна Фишер, Томас Леннон, Тони Хэйл, Джэлил Уайт и другие. Дата премьеры ленты не называется.

 

 

 

 

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