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Опасный спорт

06.02.2017 17:30
Опасный спорт

Марго Робби в образе американской фигуристки Тони Хардинг на свежих фото со съемок байопика «Я, Тоня». Спортивная карьера героини оказывается под вопросом, когда её бывший муж (Себастьян Стэн) решает устроить нападение на соперницу Тони.

Несмотря на успешную карьеру фигуристки (двадцатилетняя Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя на одном соревновании и каскад с тройным акселем), прославилась Тоня после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Хардинг, Джефф Гиллоули, вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Режиссерское кресло досталось Крэйгу Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка»), автором сценария выступил Стивен Роджерс («P.S. Я люблю тебя»). В актерский состав также вошли Эллисон Дженни и Эми Фокс. Релиз биографической драмы ожидается в 2018 году.

 

 

 

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