Опережая график

Неделю назад Бен Аффлек пригрозил покинуть пост режиссера нового «Бэтмена», если в работе над сценарием не будет прогресса. В последних же интервью Аффлек поспешил успокоить публику, сообщив, что со сценарием картины всё отлично, теперь нужно лишь время, чтобы отшлифовать его до блеска.

«Я по-прежнему режиссер нового “Бэтмена”, и мы усердно трудимся над ним. Забавно, что у меня ушло полтора года на сценарий “Закона Ночи”, и всем было на него по**й, никто не стучал кулаком по столу и не орал: “где сценарий Закона Ночи?!”. Зато теперь я постоянно слышу “где, мать твою, грёбаный сценарий нового Бэтмена?!”. И я обычно отвечаю: “Воу, ребята, я тут вообще-то работаю! Дайте время”», – сказал Бен на шоу Джимми Киммела.

Во время беседы с IGN, Аффлек также сообщил, что «сценарий полон великолепных моментов, остается лишь и дальше делать их еще лучше. <…> Надеюсь, мне понадобится меньше времени [чем это было с “Законом Ночи”], чтобы запустить его в производство. Но мы работаем, процесс идет даже быстрее, чем планировалось, и мы очень рады».

Официальные детали кастинга не разглашаются. Предполагается, что Джо Манганьелло появится в «Бэтмене» в образе суперзлодея Дэфстроука, Джереми Айронс снова сыграет дворецкого Альфреда Пенниуорта, а Дж.К. Симмонс вернется к роли комиссара Джеймса Гордона после своего дебюта в «Лиге Справедливости».

Точную дату релиза супергеройской картины DC и Warner Bros. не называют, съемки же могут стартовать уже этим летом.