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Остров Озимандии

21.06.2017 10:15
Остров Озимандии

Канал HBO ведет разработку теледрамы по мотивам легендарной комикс-серии «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса. На роль сценариста проекта рассматривается Дэймон Линделоф, известный по работе над «Остаться в живых», «Прометеем» и «Оставленными».

На данный момент Линделоф и HBO находятся на ранней стадии переговоров, поэтому о заключении контракта речи пока не идет. Также отмечается, что в создании данной версии «Хранителей» не будет принимать участие Зак Снайдер, разрабатывавший сериал еще в 2015 году.

 

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