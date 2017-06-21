Остров Озимандии

Канал HBO ведет разработку теледрамы по мотивам легендарной комикс-серии «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса. На роль сценариста проекта рассматривается Дэймон Линделоф, известный по работе над «Остаться в живых», «Прометеем» и «Оставленными».

На данный момент Линделоф и HBO находятся на ранней стадии переговоров, поэтому о заключении контракта речи пока не идет. Также отмечается, что в создании данной версии «Хранителей» не будет принимать участие Зак Снайдер, разрабатывавший сериал еще в 2015 году.