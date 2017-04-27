Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Малые, да удалые.
15 самых смешных голливудских камео
Охотники на людей.
12 фильмов о похищениях человека
«300 спартанцев: Расцвет империи» и другие «всторонуквелы».
5 непродолженческих продолжений
Молодые стрелки.
11 лучших вестернов XXI века
Маэстро, туш!
12 музыкальных конкурсов в современном кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Отец Карри

27.04.2017 19:00
Отец Карри

В Сеть попала свежая фотография со съемок блокбастера «Аквамен» с участием Джейсона Момоа и Темуэры Моррисона, воплощающего образ отца титульного супергероя.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Режиссерское кресло супергеройского экшена занимает Джеймса Вана. Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Дольф Лундгрен – короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

На широких экранах картина из киновселенной DC окажется 21 декабря 2018 года.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
20.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Против течения: DC vs Marvel. Пять козырей DC в противостоянии с Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
03.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: DC vs Marvel

Текущая ситуация в неформальной схватке двух комикс-гигантов, Marvel и DC, выглядит однозначно – первые, сокрушая все на своем пути, выметают деньги из зрительских карманов, наращивая от...  →
показать еще

Новости по теме

14.04.2017
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон на съемках «Аквамена».
13.04.2017
Дольф Лундгрен пополнил каст «Аквамена» DC и WB.
11.04.2017
Скала о «Чёрном Адаме» и «Шазаме» из киновселенной DC.
01.04.2017
Universal нашли сценариста для «Твари из Черной Лагуны».
28.03.2017
Эмбер Хёрд готовится к съемкам в «Аквамене» Джеймса Вана.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

7 хорроров, повлекших за собой реальные полицейские расследования 7 хорроров, повлекших за собой реальные полицейские расследования
13 актеров, смерть которых стала частью сценариев 13 актеров, смерть которых стала частью сценариев
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми 10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
10 самых странных запросов голливудских звезд 10 самых странных запросов голливудских звезд
15 лучших кинематографических писателей 15 лучших кинематографических писателей
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть