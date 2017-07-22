Отец Кевина

В Лос-Анджелесе скончался 72-летний актер Джон Хёрд, известный по роли отца Кевина МакКаллистера в комедиях «Один дома» и «Один дома 2». Причиной смерти Хёрда называется осложнение после операции на позвоночнике.

Активно сниматься в кино Джон Хёрд начал в первой половине 1980-х, отметившись участием в лентах «Стук сердца», «Путь Каттера», «Люди-кошки» и «После работы» Мартина Скорсезе. Настоящую известность актеру принесла роль отца персонажа Маколея Калкина в двух частях хитовой комедии «Один дома». В последние годы Хёрд в основном снимался в сериалах, получив номинацию на «Эмми» за образ двуличного детектива из «Клана Сопрано».