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Новости кино

Отец Кевина

22.07.2017 18:10
Отец Кевина

В Лос-Анджелесе скончался 72-летний актер Джон Хёрд, известный по роли отца Кевина МакКаллистера в комедиях «Один дома» и «Один дома 2». Причиной смерти Хёрда называется осложнение после операции на позвоночнике.

Активно сниматься в кино Джон Хёрд начал в первой половине 1980-х, отметившись участием в лентах «Стук сердца», «Путь Каттера», «Люди-кошки» и «После работы» Мартина Скорсезе. Настоящую известность актеру принесла роль отца персонажа Маколея Калкина в двух частях хитовой комедии «Один дома». В последние годы Хёрд в основном снимался в сериалах, получив номинацию на «Эмми» за образ двуличного детектива из «Клана Сопрано».

 

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