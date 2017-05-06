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Отец звезды

06.05.2017 15:00
Отец звезды

Paramount Pictures разрабатывают новую комедийную ленту, главные роли в которой исполнят Уилл Феррелл и Джейсон Момоа. Феррелл воплотит образ полузабытого сериального актера, воссоединяющегося со своим экранным сыном (Момоа), который теперь стал голливудской звездой.

Сценарий пока что безымянного фильма за авторством Эндрю Могела и Джаррэда ПолаВсегда говори "Да"», «Дорога в Голливуд») описывается как смесь из «11 друзей Оушена» и «В поисках галактики». Николас СтоллерПобег из Вегаса») возьмет на себя обязанности продюсера проекта.

Даты начала съемок / выхода комедии в прокат не называются.

 

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