Отец звезды

Paramount Pictures разрабатывают новую комедийную ленту, главные роли в которой исполнят Уилл Феррелл и Джейсон Момоа. Феррелл воплотит образ полузабытого сериального актера, воссоединяющегося со своим экранным сыном (Момоа), который теперь стал голливудской звездой.

Сценарий пока что безымянного фильма за авторством Эндрю Могела и Джаррэда Пола («Всегда говори "Да"», «Дорога в Голливуд») описывается как смесь из «11 друзей Оушена» и «В поисках галактики». Николас Столлер («Побег из Вегаса») возьмет на себя обязанности продюсера проекта.

Даты начала съемок / выхода комедии в прокат не называются.