Отпетый наставник

Вуди Харрельсон, теперь уже официально утвержденный на роль в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории», дал новое интервью Mashable, в котором рассказал о своем персонаже из грядущего спин-оффа саги.

«Я являюсь наставником Хана, но и в некоторой степени преступником. Не думаю, что они будут использовать много грима или вроде того. Потом будет понятнее, что станет с внешностью моего героя. Мы встречаемся с ними уже завтра, обсудим прическу, грим, трюки, в общем, всё. Пока что мы не успели об этом поговорить», – заявил Вуди.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, а его друга Лэндо Калриссиана –Дональд Гловер. Главную женскую роль в спин-оффе получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

Съемки стартуют в феврале, премьера же намечена на 25 мая 2018 года.