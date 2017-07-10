Отряд Ханта

08:00Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Том Круз и его команда, состоящая из Саймона Пегга, Ребекки Фергюсон и Винга Рэймза, на первом официальном кадре из шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6». Премьера ленты намечена на июль 2018 года.
Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав проекта входят Генри Кавилл, Алек Болдуин, Шон Харрис, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн и Анджела Бассетт.
Российская премьера шестой «Миссии» ожидается 26 июля 2018 года.
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