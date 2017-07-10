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Новости кино

Отряд Ханта

10.07.2017 11:00
Отряд Ханта

Том Круз и его команда, состоящая из Саймона Пегга, Ребекки Фергюсон и Винга Рэймза, на первом официальном кадре из шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6». Премьера ленты намечена на июль 2018 года.

Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав проекта входят Генри Кавилл, Алек Болдуин, Шон Харрис, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн и Анджела Бассетт

Российская премьера шестой «Миссии» ожидается 26 июля 2018 года.

 

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