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Отряд Рей

25.07.2017 15:30
Отряд Рей

Несколько новых промо-фото к фильму «Звёздные Войны: Последние Джедаи». В восьмом эпизоде космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). 

На экранах снова появятся Кэрри ФишерАдам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 

 

 

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