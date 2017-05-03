Отвязные семьи

Прибавление в составе комедии «Рождество очень плохих мамочек»: каст пополнили Сьюзен Сарандон, Кристин Барански и Шерил Хайнс, которые сыграют матерей главных героинь – Кэтрин Хан, Милы Кунис и Кристен Белл соответственно.

Постановка и написание сценария сиквела «Очень плохих мамочек» поручена Джону Лукасу и Скотту Муру («Мальчишник в Вегасе»). Вышедшая прошлым летом комедия про трех женщин, на время освободившихся от рутинных семейных обязанностей и ушедших в дичайший отрыв, собрала $180 миллионов при бюджете в $20 миллионов.

Кроме того, STX Entertainment выпустят спин-офф под названием «Очень плохие папочки». Однако и это не всё: компания хочет снять еще несколько ответвлений, плюс телевизионное реалити-шоу, специальный короткометражный цифровой контент, а также запустить серию фирменных товаров.

«Рождество очень плохих мамочек» окажется в отечественном прокате 30 ноября.