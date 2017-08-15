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Ожидая Хилла

15.08.2017 16:10
Ожидая Хилла

Эмма Стоун на первых фото со съемочной площадки сериала «Маньяк» ‒ телеадаптации норвежской чёрной комедии, режиссером которой выступает Кэри ФукунагаНастоящий детектив», «Безродные звери»). Главную мужскую роль в проекте исполняет Джона Хилл.

В центре событий находится история мужчины средних лет. Он любим всеми вокруг, каждый день его жизни – настоящий праздник, а из любой проблемы он всегда может найти выход. Кажется, всё выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так оно и есть: в реальности герой – пациент психиатрической лечебницы и проживает свою феерическую жизнь исключительно в голове.

Съемки «Маньяка» продлятся до конца октября, премьера ожидается на Netflix в 2018 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

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