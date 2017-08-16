Пара для Пабло

Хавьер Бардем и его супруга Пенелопа Крус на кадре из биографической драмы «Эскобар». Сюжет ленты посвящен отношениям печально известного колумбийского наркобарона с журналистской Вирджинией Вальехо, образ которой воплотила Крус.

В основу байопика положены испаноязычные мемуары самой Вальехо под названием «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара». Режиссером и автором адоптированного сценария выступил Фернандо Леон Де Араноа, ранее снимавший Хавьера Бардема в своем фильме «Солнечные понедельники».

Дата выхода картины в широкий прокат не уточняется.