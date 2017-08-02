Парашют Уэйда

В Ванкувере продолжаются съемки второй части «Дэдпула», и в Сеть утекли новые фотографии с площадки, на которых заглавный супергерой оказался в подвешенном состоянии.

Компанию Дэдпулу в сиквеле составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).

Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли попадет 31 мая 2018 года.