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Новости кино

Парашют Уэйда

02.08.2017 16:50
Парашют Уэйда

В Ванкувере продолжаются съемки второй части «Дэдпула», и в Сеть утекли новые фотографии с площадки, на которых заглавный супергерой оказался в подвешенном состоянии.

Компанию Дэдпулу в сиквеле составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло досталось Дэвиду ЛейтчуДжон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли попадет 31 мая 2018 года.

 

 

 

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