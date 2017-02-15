Пассия Уэйда

That Hashtag Show поделились новыми подробностями кастинга «Дэдпула 2». Инсайдерские источники утверждают, что от роли мутантки Домино уже успели отказаться Сиенна Миллер и Гугу Мбата-Роу, поэтому теперь основной претенденткой является Керри Вашингтон («Джанго освобожденный»).

Что касается Кэйбла, то, судя по всему, роль предлагают Пирсу Броснану, но актер подписывать контракт пока не спешит. Помимо Кэйбла и Домино к болтливому наемнику присоединятся герои оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»). Над сценарием снова трудятся «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник. Бюджет сиквела, как сообщил Райан Рейнольдс, будет почти таким же, как и у первой части. Съемки должны начаться в этом полугодии, точная дата премьеры не называется.