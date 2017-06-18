Паучий мир

Грядущие проекты Sony по комиксам Marvel, среди которых «Веном» и фильм о Чёрной Кошке с Серебряным Соболем всё-таки не обойдутся без Человека-паука: продюсер Эми Паскаль официально подтвердила, что все эти картины находятся в одной вселенной с лентой «Человек-паук: Возвращение домой».

«События этих фильмов развернутся в том мире, который мы сейчас создаем для Питера Паркера. Они станут чем-то вроде дополнений, рассказывая о других локациях, но будут находиться в одной вселенной», – сказал Эми в беседе с Filmstarts. На вопрос о том, возможно ли появление Тома Холлэнда в образе Человека-паука в кинокомиксах Sony, продюсер ответила «Конечно, такой шанс есть».

Здесь определенно может возникнуть противоречие с недавним заявлением Кевина Файги, за сутки до интервью с Паскаль сообщившего изданию AlloCiné, будто появление Венома в фильмах киновселенной Marvel не планируется. Судя по словам Паскаль, связь между ними всё же будет существовать, но лишь формальная.

Хотя комиксовые ленты Sony войдут в ту же вселенную, где обитают нынешние Мстители и Стражи Галактики, рассчитывать на появление Венома и Чёрной Кошки с Серебряным Соболем в супергеройских блокбастерах от Disney не стоит, как и на возникновение каких-либо значимых точек соприкосновения между персонажами разных студий. Иными словами, если киновселенная «паучьих злодеев» от Sony станет самостоятельным миром внутри более широкой киновселенной Marvel, то тогда сказанное Файги и Паскаль будет иметь смысл.

Мировая премьера «Человека-паука: Возвращение домой» ожидается 6 июля, «Веном» с Томом Харди в заглавной роли окажется в широком прокате 4 октября 2018 года.