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Паучий ноут

04.01.2017 12:00
Паучий ноут

В Сети оказался новый промо-кадр супергеройской ленты «Человек-паук: Возвращение домой» из киновселенной Марвел. Премьера блокбастера с Томом Холлэндом в образе титульного персонажа состоится в начале июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб Баталон, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие.

Режиссерское кресло досталось Джону УоттсуПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, работавшие над комедией «Каникулы».

На широких экранах нового «Человека-паука» можно будет увидеть с 6 июля.

 

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