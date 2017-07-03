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Паучий влог

03.07.2017 11:15
Паучий влог

В Сеть попала полная версия видеоблога Питера Паркера из фильма «Человек-паук: Возвращение домой», который Паучок вел во время и после событий «Первого мстителя: Противостояние».

Поработав с Мстителями, Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет Чой, Лора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд ГловерМартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

На широкие экраны блокбастер с Томом Холлэндом в заглавной роли попадет 6 июля.

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