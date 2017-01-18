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Новости кино

Печаль Бэтмена

18.01.2017 14:00
Печаль Бэтмена

Одним из самых популярных мемов 2016 года стало вирусное видео «Sad Affleck» с участием Бена Аффлека, опечаленного негативными отзывами «Бэтмена против Супермена». Накануне Аффлек дал интервью BBC Radio 1, рассказав о своем отношению к мемному ролику и об опыте, который он вынес после того случая.

На вопрос журналиста о том, чему научил его как актера и режиссера опыт работы над «Бэтменом против Супермена», Бен внезапно выпалил: «Он научил меня не сидеть молча во время интервью с участием Генри Кавилла, чтобы никто потом не смог наложить поверх этих видео песни Саймона и Гарфанкеля. Это единственная вещь, которой я научился».

Впрочем, далее Аффлек ответил более серьезно: «Работая над этим фильмом я осознал, каким должен быть тон. Раньше я никогда не участвовал в создании лент таких масштабов. Я был даже не в курсе, что подобные технологии уже существуют. Самый крупный блокбастер, в котором я снимался до “Бэтмена против Супермена”, это “Армагеддон” … С тех пор технологии значительно изменились. Я узнал много нового, это был потрясающий опыт».

Остается надеяться, что Бену Аффлеку удастся использовать полученный опыт на съемках новой сольной картины о Тёмном Рыцаре, где он выступит в качестве режиссера, со-сценариста и исполнителя главной роли. Никаких официальных анонсов, касающихся «Бэтмена», пока нет, но вполне можно предположить, что по завершении промо-кампании «Закона ночи» Аффлек и DC с Warner Bros. смогут приступить к активной работе над супергеройской картиной.

 

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