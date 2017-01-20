Печальный агент

В возрасте 61 года от рака горла скончался американский актер Мигель Феррер, известный по ролям агента Розенфилда в сериале «Твин Пикс» и Боба Мортона в «Робокопе» Пола Верховена.
Также Феррер отметился участием в триллере «Глубоководная звезда Шесть», двух киноадаптациях произведений Стивена Кинга: «Противостоянии» и «Ночном летуне», а также «Железном человеке 3». К образу Альберта Розенфилда актер вернулся в приквеле «Твин Пикс: Сквозь огонь» и грядущем третьем сезоне «Твин Пикс».
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