Перед матчем

Промо-ролик супергеройского экшена «Человек-паук: Возвращение домой», в котором Паучок встречает рэпера DJ Khaled. Премьера 16-го фильма из киновселенной Марвел состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в картине «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб Баталон, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон Уоттс («Полицейская машина»), сценарий же написал Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).