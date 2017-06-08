Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Самые ожидаемые фильмы марта 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2015 года
Звезды прошлого.
15 вышедших в тираж звезд 1980-х
Рискованный бизнес.
15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате
Мы из будущего!
20 лучших научно-фантастических сериалов
А девочки созрели.
11 актерских дочерей, выросших красотками
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Перед матчем

08.06.2017 18:30
Перед матчем

Промо-ролик супергеройского экшена «Человек-паук: Возвращение домой», в котором Паучок встречает рэпера DJ Khaled. Премьера 16-го фильма из киновселенной Марвел состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в картине «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написал  Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Против течения: новый Человек-паук. Пять ловушек для нового Человека-паука (Евгений Ухов, Film.ru)
13.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: новый Человек-паук

Человечество не зря билось в экономических войнах и падало в пучину финансовых кризисов: борьба с монополией на всех фронтах общественной, политической и культурной жизни – одно из главных...  →
Разноцветные мутанты. Почему Marvel заменяет своих белых супергероев «этническими» персонажами (Борис Иванов, Film.ru)
11.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

Разноцветные мутанты

Железный Человек устал, и он уходит. Как сообщает студия Marvel, в ближайшее время в ее комиксах Тони Старк перестанет быть Железным Человеком. Его место в супергеройской броне займет 15-летняя...  →
показать еще

Новости по теме

02.06.2017
Ролик «Человека-паука: Возвращение домой» с участием Стэна Ли.
28.05.2017
Кадр из экшена Marvel «Человек-паук: Возвращение домой».
26.05.2017
Тизер-трейлер и отрывок из нового «Человека-паука».
25.05.2017
Промо «Человека-паука: Возвращение домой» с Робертом Дауни-мл.
24.05.2017
Финальный трейлер «Человека-паука: Возвращение домой».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

28 основных претендентов на ключевые награды Киноакадемии 28 основных претендентов на ключевые награды Киноакадемии
10 самых разочаровавших блокбастеров последних лет 10 самых разочаровавших блокбастеров последних лет
15 праздничных алкогольных киноигр 15 праздничных алкогольных киноигр
8 фильмов со скрытыми шутками 8 фильмов со скрытыми шутками
10 главных фильмов декабря 2016 года 10 главных фильмов декабря 2016 года
10 «забуксовавших» режиссеров 10 «забуксовавших» режиссеров

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть