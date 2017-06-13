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Новости кино

Перед войной

13.06.2017 08:30
Перед войной

В Сеть попала большая порция свежих кадров из горячо ожидаемого седьмого сезона «Игры престолов». Возвращение популярного сериала HBO на малые экраны состоится 16 июля.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной.

Шоураннерами предпоследнего сезона шоу снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Режиссерами 7 эпизодов нового сезона стали Алан ТэйлорДжереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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