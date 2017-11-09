Первый человек

Вышел второй трейлер комедийного мультфильма «Дикие предки» от создателей «Уоллеса и Громита» и «Побега из курятника». Сюжет посвящен приключениям пещерного человека и его лучшего друга-кабана.

На заре времен, когда доисторические существа и шерстистые мамонты бродили по Земле, отважный пещерный человек Даг (Эдди Редмэйн) и его верный кабан Хогноб объединяются в борьбе против могущественного врага – Лорда Нуса (Том Хиддлстон) и его племени, чтобы спасти свой дом.

Российская премьера анимационной ленты состоится 26 января 2018 года.