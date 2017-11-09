Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Ломать и строить.
10 фильмов, выигравших от пересъемок
Врет, как очевидец!
12 кинорассказчиков, которым нельзя верить
И тебя вылечат….
17 самых запоминающихся психушек
Денежное проклятие.
10 биографических фильмов о богатейших людях
Конец – фильму венец!
20 лучших способов убедить зрителей посмотреть финальные титры
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Первый человек

09.11.2017 16:30
Первый человек

Вышел второй трейлер комедийного мультфильма «Дикие предки» от создателей «Уоллеса и Громита» и «Побега из курятника». Сюжет посвящен приключениям пещерного человека и его лучшего друга-кабана.

На заре времен, когда доисторические существа и шерстистые мамонты бродили по Земле, отважный пещерный человек Даг (Эдди Редмэйн) и его верный кабан Хогноб объединяются в борьбе против могущественного врага – Лорда Нуса (Том Хиддлстон) и его племени, чтобы спасти свой дом.

Российская премьера анимационной ленты состоится 26 января 2018 года.


 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

16.03.2017
Трейлер мульт-комедии «Первый человек» от Aardman.

Свежие рецензии


Главное

Лучший сыщик с дипломом
08:00
Лучший сыщик с дипломом
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
С места в карьер
03.11
С места в карьер
10 самых кассовых режиссерских кинодебютов
Тяга к подвигам
02.11
Тяга к подвигам
12 режиссеров, которым стоит попробовать себя в комикс-экранизациях
Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 актеров, которым уготовано стать звездами в 2016 году 15 актеров, которым уготовано стать звездами в 2016 году
10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране 10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране
15 хорроров с символическим подтекстом 15 хорроров с символическим подтекстом
5 голливудских мифов, в которые продолжает верить общество 5 голливудских мифов, в которые продолжает верить общество
7 фильмов о двойниках 7 фильмов о двойниках
13 самых пугающих сцен в фильмах, не являющихся хоррорами 13 самых пугающих сцен в фильмах, не являющихся хоррорами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть