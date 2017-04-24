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Пес детектива

24.04.2017 18:05
Пес детектива

Свежий постер криминальной комедии «Его собачье дело» с участием Брюса Уиллиса в образе детектива из Лос-Анджелеса, который ищет свою собаку, похищенную безжалостными бандитами.

Стивен Форд (Уиллис) – частный детектив из Лос-Анджелес, чьего любимого пса по кличке Бадди похищает пресловутая шайка бандитов. Пытаясь отыскать бесследно исчезнувшую собаку, герой постепенно впутывается в череду странных обстоятельств – лидер группировки прибегает к шантажу и вынуждает Стива работать на себя, взамен обещая вернуть питомца в целости и сохранности. Одновременно с этим на хвост детективу сели два грозных брата-самоанца, которым Форд по-крупному задолжал. Впрочем, Стива это не останавливает, ведь он действительно готов пойти на всё, чтобы воссоединиться со своей любимой собакой. 

Режиссерами и сценаристами ленты выступили Марк и Робб КалленыДвойной КОПец», «Грязный Гарри»). В актерский состав также вошли Джейсон Момоа, Фамке Янссен, Джон Гудман, Адам Голдберг, Элизабет Ром, Томас Миддлдитч, Стефани Сигман, Кал Пенн и другие.

Российский релиз фильма состоится 8 июня.

 

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