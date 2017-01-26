Песни животных

Illumination и Universal огласили даты премьер нескольких сиквелов своих анимационных лент: «Зверопоя 2» и «Миньонов 2», а также перенесли выход «Тайной жизни домашних животных 2».
Продолжения мультфильмов «Миньоны» и «Зверопой» увидят свет, соответственно, 3 июля 2020-го и 25 декабря 2020-го года. Дата релиза сиквела «Тайной жизни домашних животных» изменена на более позднюю: вместо июля 2018-го лента окажется на экранах 3 июля 2019-го.
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