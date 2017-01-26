Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Главные премьеры февраля 2016 года.
15 самых масштабных фильмов февраля 2016 года
Страшно интересно!
25 фильмов ужасов, которые вы не должны пропустить в этом году
Застрявшие.
13 фильмов о людях в замкнутом пространстве
Мафия бессмертна!
10 реальных преступников, ставших популярными киногероями
А теперь – под музыку!
7 видеоклипов, пародирующих знаменитые кинофильмы
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Песни животных

26.01.2017 15:51
Песни животных

Illumination и Universal огласили даты премьер нескольких сиквелов своих анимационных лент: «Зверопоя 2» и «Миньонов 2», а также перенесли выход «Тайной жизни домашних животных 2».

Продолжения мультфильмов «Миньоны» и «Зверопой» увидят свет, соответственно, 3 июля 2020-го и 25 декабря 2020-го года. Дата релиза сиквела «Тайной жизни домашних животных» изменена на более позднюю: вместо июля 2018-го лента окажется на экранах 3 июля 2019-го.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Не бойтесь, зверек ручной и не кусается. Обзор иностранной прессы по фильму «Пит и его дракон» и мультфильму «Тайная жизнь домашних животных» (Владислав Копысов, Film.ru)
12.08.2016
Владислав Копысов, Film.ru

Не бойтесь, зверек ручной и не кусается

Обзор иностранной прессы по фильму «Пит и его дракон» и мультфильму «Тайная жизнь домашних животных»  →
История зверушек. Рецензия на мультфильм «Тайная жизнь домашних животных» (Борис Иванов, Film.ru)
04.08.2016
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на мультфильм «Тайная жизнь домашних животных»

Сценарно второсортный, но графически удачный и довольно забавный мультфильм о приключениях маленьких животных в большом городе  →
Главные премьеры августа 2016 года. 10 самых громких фильмов августа 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
31.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры августа 2016 года

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких августовских премьер  →
Не только для детей. 7 мультфильмов, которые мы увидим в 2016 году (Film.ru)
29.01.2016
Film.ru

Не только для детей

Хотя этот год обещает быть богатым на массу кинопремьер, создатели анимационных фильмов стараются не отставать. Вот только часть того, что выйдет на экраны в этом году.  →
показать еще

Новости по теме

16.01.2017
«Скрытые фигуры» в топе бокс-офиса США.
27.12.2016
«Изгой-один» снова в топе мирового бокс-офиса.
03.08.2016
Запущен сиквел «Тайной жизни домашних животных».
11.07.2016
«Тайная жизнь домашних животных» в топе проката.
04.07.2016
Новый постер «Тайной жизни домашних животных».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 лучших канадских сериалов последних лет 15 лучших канадских сериалов последних лет
10 самых разочаровавших блокбастеров последних лет 10 самых разочаровавших блокбастеров последних лет
15 самых смешных голливудских камео 15 самых смешных голливудских камео
15 самых успешных актрис, начинавших с модельного бизнеса 15 самых успешных актрис, начинавших с модельного бизнеса
7 бритоголовых экшн-героев 7 бритоголовых экшн-героев
13 фильмов, в которых мог сняться Роберт Дауни-мл. 13 фильмов, в которых мог сняться Роберт Дауни-мл.

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть