Пиджак Т’Чаллы

Первые фотографии со съемочной площадки ленты «Чёрная Пантера» из киновселенной Марвел с участием Чедвика Боузмана в образе титульного персонажа, Лупиты Нионго, Данай Гуриры и Мартина Фримана, который вернулся к роли Эверетта Росса после своего дебюта в «Первом мстителе: Противостояние».

Главного антагониста, М’Баку или Человека-Обезьяну, сыграет Уинстон Дьюк, роль еще одного злодея – Эрика Киллмонгера – исполнит Майкл Б. Джордан. Форест Уитакер появится в образе Зури ‒ одного из старейших воинов Ваканды. Дэниэл Кэлууя сыграет В’Каби, доверенное лицо Чёрной Пантеры, а Флоренс Касумба снова исполнит роль Эйо ‒ члена организации Дора Милахе. В образе матери Т’Чаллы появится Анджела Бассетт.

Режиссерское кресло занимает Райан Куглер, он же выступил автором сценария вместе с Джо Робертом Коулом. Мировая премьера «Чёрной Пантеры» запланирована на 16 февраля 2018 года.