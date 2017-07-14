Письма ярости

Первый шоураннер «Ходячих мертвецов», Фрэнк Дарабонт, был уволен перед началом показа второго сезона шоу и уже несколько лет судится с каналом AMC, пытаясь получить свои проценты от прибылей сериала. Накануне AMC прикрепили к материалам судебного дела гневные и полные угроз письма Дарабонта, которые сценарист писал сотрудникам канала во время работы над «Ходячими мертвецами» в 2010-2011м годах.

Письмо Гейл Энн Хёрд и другим.

14 июня 2011 года:



«Парни и девушки,



Прямо сейчас я закипаю от ярости.



Я только что на протяжении 20 минут орал на Денис по телефону. Надеюсь, она передаст вам, в каком тоне я с ней разговаривал, чтобы вы осознали, насколько я взбешен. Я никогда не любил поорать, но из-за работы, проделанной над этой серией, всё изменилось. Поздравляю, вам удалось достичь того, что раньше казалось мне невозможным. Вы превратили меня в психованного козла. Спасибо вам больше, кретины.

Всем, особенно нашим режиссерам, следует поднять свои жопы и обратить на это внимание. Или я начну убивать людей и швырять тела за дверь.

<…>

Идите к черту со своей гребанной некомпетентностью, невниманием к важным деталям и охренительным высокомерием по отношению к написанному в сценарии. Я не заслуживаю получить сердечный приступ из-за тупости людей, которые не могут прочитать и понять сценарий. Кто-то здесь не согласен со мной? Тогда валите искать другую работу, где вам не нужно будет проё**вать каждую сцену моего сериала».



Письмо Гвинет Хордер-Пейтон и другим.

13 июня 2011 года:



«Я глубоко разочарован последними отснятыми материалами. Я вне себя от злости.



ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА Ё**ННЫЙ СЦЕНАРИЙ! ТАМ КАЖДАЯ ЗАПЯТАЯ ИМЕЕТ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ! ЗАЧЕМ Я ТАК ТЯЖЕЛО Б**ДЬ РАБОТАЮ ЕСЛИ ВЫ ВСЁ ПОРТИТЕ И СНИМАЕТЕ ИНАЧЕ?».



Письмо Бену Дэвису.

21 июля 2010 года:



«Пожалуйста, давайте перестанем ссылаться на некую “команду сценаристов”. Её НЕТ и в помине, вы сами это прекрасно знаете. Я и есть команда сценаристов. Ленивые пиз**ки, которые должны были стать моими шоураннерами, просто сбросили на меня эту обязанность, перед этим потратив пять месяцев моей жизни.

Будь моя воля, я бы не просто тут же уволил Чика Иглса и Джека ЛоГидиса, когда они принесли мне худший на свете сценарий третьего эпизода, но и выследил бы их, забил бы их бл**ь кирпичом до смерти и сжег их дома. Да я даже не стал больше разговаривать с этими никчемными бездарями, после того, как они просрали уже третий вариант сценария, а перед этим на протяжении 5 месяцев обещали всё исправить и прикрыть мою спину.



Они не стали прикрывать мою спину, а воткнули в неё ножи.



Эти придурки просто не достойны, чтобы с ними обращались как с профессионалами. Я больше НИГДЕ не хочу их видеть. Они отказались от такой привилегии, поскольку даже не попытались выполнить свои должностные обязанности, оставив меня болтаться как висельника. Сказать, что они “просрали” третью серию, уже будет сильным преувеличением, поскольку они были настолько заняты тратой моего времени и ваших денег, что даже этого не смогли нормально сделать. Они просто оху**но переплаченные мошенники».