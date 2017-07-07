Появился дебютный тизер анимационной ленты «Годзилла: Планета монстра» – первого полнометражного мультфильма о культовом кайдзю, созданного компанией Toho и Polygon Pictures.

«Годзилла: Планета монстра» выводит франшизу на неизведанную ранее территорию, рассказывая о мире будущего, в котором Годзилла доминировала над человечеством в течение последних 20 000 лет, что привело к решающему противостоянию между представителями двух видов.

Место режиссера проекта делят Кобун Шизуно («Кулак Северной звезды: Легенда Кенширу») и Хироюки Сешита («Полулюди», «Рыцари Сидонии»). За сценарий отвечает Гэн Уробути («Призрак: Реквием по Призраку»).

В кинотеатры Японии «Годзилла» попадет в этом году, затем премьера мультфильма состоится на Netflix.