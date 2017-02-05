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Планета роботов

05.02.2017 16:17
Планета роботов

Появился расширенный промо-ролик эпического блокбастера Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь», приуроченный к Супербоулу. На широких экранах лента окажется в конце июня.

По сюжету, люди и Трансформеры находятся на войне, а Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению будущего лежит глубоко в тайнах прошлого, в скрытой истории присутствия Трансформеров на планете Земля. Спасение планеты ложится на плечи неожиданного альянса, состоящего из Кэйда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского Лорда (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок).

Джош Дюамель снова воплотит образ полковника Уильяма Леннокса, Тайрез Гибсон сыграет сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернется к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразит новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура, Джеррод Кармайкл и Сантьяго Кабрера, чьи роли не раскрываются.

Кроме того, нас ждет возвращение еще нескольких классических Автоботов – Дрифта, Хот Рода, Кроссхейрса и Хаунда, к которым присоединится новенький трансформер по имени Сквикс. Подтверждено появление и трех Десептиконов: Мегатрона, Баррикейда и Онслота.

Премьера пятой части «Трансформеров» запланирована на 22 июня.

 

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