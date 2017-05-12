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Планы кораблей

12.05.2017 17:45
Планы кораблей

В Сеть просочились концепт-арты спин-оффа «Звёздных Войн» о Хане Соло, изображающие различные корабли, штурмовиков, а также Олдена Эренрайка в образе главного героя.

Сценарий первого «сольника» саги, рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Лучшего друга Хана, Лэндо Калриссиана, сыграет Дональд Гловер, а центрального антагониста – Майкл К. Уильямс. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерит на себя образ Чубакки.

Премьера космического блокбастера запланирована на 25 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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