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Плохой примат

15.06.2017 17:00
Плохой примат

Новый отрывок и постер фантастического блокбастера «Планета обезьян: Война», посвященные персонажу Стива Зана по прозвищу «плохая обезьяна». В прокате лента режиссера Мэтта Ривза окажется 13 июля.

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком БомбэкомРосомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди Серкиса, Вуди Харрельсона, Джуди Грир, Макса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.

 

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