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Пляжная погоня

09.05.2017 16:10
Пляжная погоня

Появился новый промо-ролик экшен-комедии «Спасатели Малибу», созданной по мотивам популярного сериала 1990-х. Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Келли Рорбах и Александра Даддарио.

Два непохожих друг на друга спасателя, Митч Бьюкеннон (Скала) и его молодой коллега Мэтт Броди (Эфрон), неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что их пляж хотят убрать нефтяные воротилы, план которых ну совсем никому не нравится. Ввяжутся ли двое бравых парней, дело которых только охранять отдыхающих от несчастных случаев на воде, в схватку с сильными мира сего?

В актерском составе также значатся Илфенеш ХадераДжон БассПриянка ЧопраХэннибал Бёресс, Изабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. На широких экранах перезапуск «Спасателей Малибу» окажется 1 июня.

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