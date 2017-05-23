Наверх
Фильмы 2017 Меч короля Артура Доспехи Бога: В поисках сокровищ Большой Чужой: Завет Пираты Карибского моря 5 Чудо-Женщина Спасатели Малибу
Ошибочка вышла!
12 актеров, получивших свой «Оскар» не вовремя
Самые ожидаемые фильмы июня 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июня 2014 года
Другая война Капитана Америка.
5 необычных фильмов Тома Хэнкса
Голливудский роял-флэш.
10 знаменитых актеров и актрис, известных как игроки в покер
Новая надежда.
15 актеров, которым уготовано стать звездами в 2016 году
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

По следам Джесси

23.05.2017 09:30
По следам Джесси

Порция атмосферных кадров из второго сезона «Проповедника», снятого по одноименной серии комиксов. Премьера продолжения сериала с Домиником Купером, Рут Негга и Джозефом Гилганом ожидается 25 июня.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип и ирландский вампир Кэссиди.

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси Гриффитс, У. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли. Новый сезон шоу будет состоять из 13 эпизодов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

На бога надейся, а сам не плошай. Рецензия на первые эпизоды сериала «Проповедник» (Евгений Ухов, Film.ru)
27.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на первые эпизоды сериала «Проповедник»

Мрачная драма о сомнении в существовании Бога смешана в «Проповеднике» с ураганным экшеном – это ли не ловкий способ собрать у экрана самых разных зрителей и никого не оставить...  →
Самые интересные будущие сериалы 2016 года. 15 главных телепремьер 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
17.01.2016
Борис Иванов, Film.ru

Самые интересные будущие сериалы 2016 года

Телевизионный сезон 2016 года начался, и уже можно делать первые выводы о новых голливудских сериалах. Но предстоящих премьер пока что гораздо больше, чем премьер состоявшихся  →

Новости по теме

15.05.2017
Новый трейлер 2-го сезона «Проповедника».
09.05.2017
Постеры нового сезона сериала «Проповедник».
03.04.2017
Первый трейлер нового сезона «Проповедника» от AMC.
11.03.2017
Дата выхода и кадры из 2 сезона сериала «Проповедник».
01.02.2017
Кадр со съемок 2 сезона сериала «Проповедник».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 актерских дочерей, выросших красотками 11 актерских дочерей, выросших красотками
10 фильмов об эпидемиях 10 фильмов об эпидемиях
10 самых романтичных голливудских цитат 10 самых романтичных голливудских цитат
20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях 20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях
17 фильмов, в которых могла сыграть Кэмерон Диас 17 фильмов, в которых могла сыграть Кэмерон Диас
13 ремейков несправедливо забытых фильмов 13 ремейков несправедливо забытых фильмов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть