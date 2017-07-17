Победа Цезаря

Блокбастер «Планета Обезьян: Война» попал на первую строчку американского бокс-офиса по итогам дебютного уик-энда, собрав $56,5 миллиона. Зарубежный прокат принес фильму Мэтта Ривза еще $46 миллионов.

На втором месте оказался лидер прошлой недели, «Человек-паук: Возвращение домой», сборы которого упали на 61% и составили $45,2 миллиона (плюс $72,3 миллиона от международного проката). В целом супергеройский экшен заработал уже $469,4 миллиона, при этом фильму еще предстоит попасть на экраны Бельгии, Испании, Японии и Китая.

Третью строчку бокс-офиса США занимает анимационная лента «Гадкий я 3», пополнившая копилку своих создателей еще на $18,9 миллиона. Всего мультфильм на данный момент собрал $619,4 миллиона.