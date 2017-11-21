Побег Хьюитта

Дейзи Ридли и Том Холлэнд на съемочной площадке фэнтези-ленты «Поступь хаоса», основанной на трилогии Патрика Несса. Режиссерское кресло проекта занимает Даг Лайман («Грань будущего»).

Тодд Хьюитт – единственный мальчик в городе Прентисстауне, где живут одни мужчины. После войны с враждебными существами спэками поселенцы были инфицированы вирусом Шума, в результате чего все женщины бесследно исчезли, а выжившие мужчины научились слышать мысли друг друга. Через месяц Тодду предстоит достигнуть совершеннолетия, но в какофонии чужих агрессивных и подозрительных мыслей он ясно различает, что жители города что-то скрывают от него – что-то настолько ужасное, что Хьюитт вынужден бежать, взяв с собой верного пса Манчи (его голос он способен слышать тоже). Уходя от погони, он натыкается на странное существо – девочку, чьих мыслей Тодд не слышит. Кто она? Почему ее не убил шумовой вирус? На пороге зрелости Хьюитту придется забыть обо всем, что он знал, чтобы разобраться с тем, кем он сам является в реальности.

Роли в картине также исполнят Мадс Миккельсен, Демиан Бишир, Ник Джонас, Дэвид Ойелово и Курт Саттер. Первым сценаристом проекта был оскароносный Чарли Кауфман, вторую же версию сценария разработал Джейми Линден, автор «Финансового монстра». Изначально постановщиком «Поступи хаоса» значился Роберт Земекис, но позднее его место занял Лайман.

Мировая премьера «Поступи хаоса» состоится 1 марта 2019 года.